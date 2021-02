12-Jähriger schrieb Gedicht, weil Einnahmen anderen Kindern helfen

In den Ferien konnte er endlich wieder – natürlich unter Einhaltung aller Sicherheitsmaßnahmen seine Oma sehen und mit ihr spazieren gehen. „Mit Freunden rede ich viel online.“

In der Schule liebt er vor allem Fächer, „in denen man produktiv sein kann wie in Physik, Werken oder BE, „auch wenn ich nicht so gut zeichnen kann, aber ich versuch’s und dann macht es mir Spaß. Fächer, wo man nur so rumsitzt und schreibt, mag ich nicht so sehr, wie Deutsch“.

Und so fasst der 12-jährige Wiener nach der 4. Klasse AHS einen Wechsel in die Chemie-HTL und später ein Studium an der Technischen Uni Wien ins Auge, „es kann aber auch ganz etwas anderes werden“.

Eriks Freizeit-Vorlieben: Computer spielen, „halt nicht die ganze Zeit. Und ich lese sehr gerne, am liebsten Fantasy-Geschichten“. Die Liebe zum Lesen kam so ungefähr am Ende der Volksschulzeit und seit da mag Erik besonders Bücher, die schon für jeweils ein bisssl Ältere sind. „Die interessieren mich mehr, weil da kannst du besser Spannung aufbauen, weil da bestimmte Singe vorkommen, die bei Jüngeren noch nicht vorkommen können.“

In Normalzeiten spielt er auch gern mit seinem Nachbarkind Brettspiele, „teilweise mach ich das jetzt mit meinen Eltern oder ich Schau am Abend Serien und Filme. Und ich hör jeden Abend einen Astronomie-Podcast. Da wählt er aus zwei verschiedenen. Auf dieses Wissensgebiet steht er schon lange, seit er einmal im Planetarium war. Obendrein zieht sich Erich noch regelmäßig einen Physik-Podcast rein.

