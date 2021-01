Poetisch-musikalisches Programm: Rilke und Lou Andreas-Salomé

Rilke sozusagen auf der Couch

Wobei sie – zumindest in den gebrachten Auszügen – ihn immer wieder helfend analysiert. Sie war eine Schülerin von Sigmund Freud. Der Vater der Psychoanalyse wird im Wikipedia-Beitrag über Rilke mit dem Halbsatz zitiert, „daß sie dem großen, im Leben ziemlich hilflosen Dichter Rainer Maria Rilke zugleich Muse und sorgsame Mutter gewesen war“ (Gedenkworte zum Tode Lou Andreas-Salomés, 1937).

Aus dem Roman in Tagebuchform, in dem der vor allem als Dichter bekannte Schriftsteller auch so manches aus seinem Leben verarbeitete, wird in einer der ersten Szenen jene Passage zitiert, die zeigt, Rilkes Mutter hätte lieber eine Tochter gehabt.

Tatsächlich wurde Rilke bis zu seinem sechsten Lebensjahr sozusagen als Mädchen aufgezogen – möglicherweise eine Folge davon, dass seine ältere Schwester die Frühgeburt nur ungefähr eine Woche überlebt hatte. Und Sophie, wie der Dichter den kleinen Jungen nennt, wenn er in die Rolle des Mädchens als Mutters Liebling schlüpft, war übrigens der Vorname von Rilkes Mutter.