„Anstoß“ zu einem Theaterstück rund um und mit Sport

Echte Sprüche

Das soll sie, hatte Regisseur Jakub Kavin der „Trainerin“ Caroline Weber mit auf diese Proben-Einheit gegeben.

Sie kramte in ihren Erinnerungen an ihre spitzensportlich aktive Zeit. Die nunmehrige Schauspielerin war zweifache Olympia-Teilnehmerin in rhythmischer Sportgymnastik und 55-fache österreichische Staatsmeisterin. „Ich hab mich aber zurückgehalten, ich hab ja nicht gewusst, was ich euch zumuten darf“, meint sie. Es war die erste körperliche Probe für das Stück „Anstoß“. „Rhythmische Sportgymnastik wo wir auch viel mit Balletttrainern gearbeitet haben, ist nicht so weit entfernt vom Theater und so hab ich nach der Sportkarriere eine Schauspielausbildung gemacht“, sagt sie dem Kinder-KURIER.

Während der körperlich sehr fordernden Übungen geben in unregelmäßigen Abständen einzelne der Protagonist_innen Texte zum Besten, womit sie noch mehr außer Atem kommen. Die 14-jährige Tabea Stummer schildert, was ihr am Sport so taugt. Elisabeth Halikiopoulos zitiert den englischen Text einer Schwimmerin, die in einer Organisation gegen sexuellen Missbrauch im Sport arbeitet. Lisa Neumaier schlüpft in ihre Stückrolle als Hermann Maier. Peter Matthias Lang zitiert philosophische Weisheiten wie „Wer andere besiegt, hat Kraft. Wer sich selbst besiegt, ist stark!“ und Corinna Orbesz prangert an, dass Frauen auch im (Spitzen-)Sport viel mehr leisten müssen, um anerkannt zu werden und dann dennoch viel weniger verdienen.