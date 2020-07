Odysseus zwischen Großkopferten und Aluhüten als echtes Volksstück

Volksstück

Wir befinden uns auf der ersten Teilstrecke der Irrfahrt des antiken Odysseus – in einem Mix aus Mythos mit vielen aktuellen Bezügen, gekleidet in das Gewand eines Volksstückes à la Dario Fo und Franca Rame, gepaart mit Live-Musik und an einem Ort echter Volksstücke – im Freien an der Peripherie der Stadt. „Odyssee 2021. Erster Knoten“ von Theater Arche im Rahmen des Corona-bedingten Kultursommers „Wien dreht auf“ in der Penzinger Muthsamgasse, wenige Gehminuten von der S-Bahnstation Breitensee entfernt. Die Bühne steht zwischen einer – in den Ferien leerstehenden – Schule und einem Park.