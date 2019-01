Höchst sportliches Theaterstück

Vor dem Stück wird in dem Fall auch schon gespielt. „Anstoß“, mit dem am 29. Jänner 2019 das TheaterBrett zur TheaterArche wird, fängt schon gut eine halbe Stunde vor dem Start an. Im Foyer beginnen einige der Schauspieler_innen körperbetont aus dem Leben einer Bergsteigerin bzw. ein Trainer Anekdoten zu erzählen. Im Theaterraum selbst sitzen und stehen Darsteller_innen einiger (einst) bekannter Sportler_innen. Sie schildern aus dem Leben der US-Torfrau Hope Solo, des noch während seiner aktiven Karriere dem Alkohol verfallen deutschen Fußballers Ulli Borowka und eines nicht definierten geouteten homosexuellen Fußballers. Sie reden zum Publikum, das sich zu den auf in L-Form am Rande der Spielfläche angeordneten Sitzplätzen bewegt oder schon niedergelassen hat.