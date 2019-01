So viel auf der Bühne bewegen durfte ich mich vorher noch nie

Wie ist das, kopfüber-hängend zu sprechen?

„Am Anfang konnte ich mir überhaupt keinen Text merken, weil das Blut so im Kopf war und ich die Zahlen vergessen hab, also alles. Ich hab mir immer nur ein paar Sätze gemerkt und dann bin ich schon gehangen. Also dieser Text hängt bei mir zu Hause auf der Toilette – seit Monaten. Ich hab noch nie einen Text so gut lernen müssen wie diesen. Wenn ich da häng und turne und mich bewege, da kann ich nicht einmal mehr wirklich denken, was kommt als nächstes. Das muss so drin sein, so integriert und so aus mir herauskommen, ich weiß nicht, von wo der Text dann kommt, aber sicher nicht von hier oben“ – und deutet auf den Kopf.