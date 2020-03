Stück über befremdliche Selbstisolation wird (sur-)real

Ein Kinderzimmer mit Puppenküche und Spiel-Teppich mit Verkehrslandschaft, die Solodarstellerin im Kinderpyjama. Nein, ich will nicht groß werden! Aber nicht als eine Art Petra Pan, sondern in der Art: Ich will mit der Welt da draußen nichts zu tun haben. Wobei draußen schon hier drinnen beginnt. Gleich außerhalb der eigenen Haut. Alles drum herum ist böse. Aber nicht das. Das Leben überhaupt. Auch im eigenen Inneren, in den „Kopfkatakomben“ … so vielleicht sehr verkürzt und verdichtet die Stimmung, die Szenerie des ca. 1 ½-stündigen Stücks „Hikikomori“. Entwickelt von der „ TheaterArche“ (vormals Theater Brett) in der Wiener Münzwardeingasse.

Vor rund einem Jahr geplant, im Herbst mit den Proben begonnen samt Recherche-Reise der Solodarstellerin Manami Okazaki und des Regisseurs Jakub Kavin nach Japan, sollte es ein Stück über ein fremdes, durchaus auch befremdliches Phänomen einer freiwilligen Selbst-Isolation sein. Die geplante Premiere fiel – wie alle Theater- und anderen Veranstaltungen – der auferlegten (Selbst-)Isolation zum Versuch der Eindämmung von Corona zum Opfer.