Bin ich du oder ich oder beides?

Ganz allein

Auf der Bühne – sprechend, singend, tanzend, musizierend: Ausschließlich und ganz allein, Manami Okazaki. In Japan aufgewachsen, lebt die ausgebildete Opernsängerin, die aber immer wieder auch mit Wienerliedern auftritt, seit zehn Jahren in der Welthauptstadt der Musik. Das Stück, das derzeit in Entwicklung ist, widmet sich der japanischen Volkskrankheit „ Hikikomori“.

Vor mehr als zehn Jahren schrieb Holger Schober dazu ein Stück, das er im Theater an der Gumpendorfer Straße auch selber spielte und von mehreren Dutzend Theater(gruppen) in verschiedenen Ländern nachgespielt wurde. Einige Jahre später spielte eine jugendliche Gruppe aus dem Grazer Theater am Ortweinplatz (taO!) eine eigene, ziemlich andere, aber fast treffendere Version des gänzlich zurückgezogenen jungen Mannes.