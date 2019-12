Laufende Waschmaschine, spürbare Gedichte und wahre Erlebnisse

Vom „Gefängnis“ zur Selbstbestimmung

Eine weitere Hauptpreisträgerin, Cornelia Pfeiffer, verfasste eine umfangreiche, detaillierte Beschreibung (nicht nur) ihres bisherigen Lebens. In „45 Jahre in einer Einrichtung“ schildert sie ihr heutiges ziemlich selbstbestimmtes Leben und vergleicht es mit den zu vielen Jahren, die eher an ein Gefängnis ärgster Art erinnern. Da musste sie essen was auf den Tisch kommt, oder hungern. Ja sogar ihre Post wurde geöffnet und gelesen, Privatsphäre: Null. Und das war noch lange nicht alles – siehe Text im untenstehenden eigenen Abschnitt.

Heute kann sie nicht nur über alle Lebensbereiche selbst bestimmen, sie wurde sogar Interessensvertreterin.

In der Schule und früher hatte sie „eher Fantasiegeschichten geschrieben“, sagt sie dem Kinder-KURIER. „Aber seit einiger Zeit schreibe ich über das, was ich erlebe und erlebt habe. Darüber habe ich früher Tagebuch geführt. Aber die Tagebücher sind alle weg. Weil ich das damals aufgeschrieben habe, ist es aber fest in meinem Kopf.“