ORF 3 macht leicht verständliche Nachrichten

Der Fernsehsender ORF 3 zeigt Anfang Dezember

Nachrichten in Einfacher Sprache.

Diese Nachrichten sind einfacher zu verstehen

als die normalen Nachrichten.

Die Inklusive Lehrredaktion unterstützt den ORF

bei den Nachrichten in Einfacher Sprache.

Ein Teilnehmer der Inklusiven Lehrredaktion macht

nämlich zurzeit ein Praktikum beim ORF.

Er arbeitet dort mit der " Österreich Heute"-Moderatorin

Vera Schmidt zusammen.

Pius Strobl vom ORF meint, dass leicht verständliche Nachrichten

nicht nur für Menschen mit Lernschwierigkeiten wichtig sind.

Auch ältere Menschen oder Menschen,

die nicht so gut deutsch sprechen,

können diese Nachrichten besser verstehen.

Pius Strobl sieht die Nachrichten in Einfacher Sprache

als wichtigen Schritt zu mehr Barrierefreiheit.

Barrierefreiheit bedeutet, dass es keine Hindernisse gibt.

Gebäude, aber auch Informationen, sollten so gestaltet sein,

dass sie für jeden zugänglich sind.

Die Idee zu den leicht verständlichen Nachrichten

auf ORF 3 hatte Franz-Josef Huainigg.

Er ist der Beauftragte für Barrierefreiheit beim ORF.

Huainigg meint, dass man nur mitbestimmen kann,

wenn man Nachrichten versteht.

Die leicht verständlichen Nachrichten werden

von 2. bis 6. Dezember um 19:30 Uhr auf ORF 3 gezeigt.

Mehr Infos zur Inklusiven Lehrredaktion gibt es hier.