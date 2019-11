Die Inklusive Lehrredaktion beim KURIER

ist ein Projekt von Jugend am Werk.

Der Fonds Soziales Wien bezahlt das Projekt.

In der Inklusiven Lehrredaktion schreiben

6 Menschen mit Lernschwierigkeiten

Nachrichten in einfacher Sprache.

Diese Nachrichten sind einfacher

zu verstehen als normale Nachrichten.

Es werden Fremdwörter

und komplizierte Zahlen vermieden.

Außerdem sind die Sätze kurz.

Die Teilnehmer der Lehrredaktion werden

von 2 Trainerinnen unterstützt.

In der Inklusiven Lehrredaktion lernen die Teilnehmer

auch das richtige Verhalten am Arbeitsplatz.

Ziel ist es, dass die Teilnehmer

nach der Inklusiven Lehrredaktion

einen Job am ersten Arbeitsmarkt finden.