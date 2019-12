Gemalt mit Worten

Laudatio Barbara Rett - zu „Der Bub“ von Sandra Holzreiter



Kein Wort zu viel,

kein Wort zu wenig.

Es ist wie ein Bild - du siehst die Situation vollkommen vor dir.



Es ist aber keine Fotografie, sondern ein gemaltes Bild - mit all seinen Farbnuancen, Schattierungen und feinen Abstufungen.



Emotionen werden nicht "beschrieben", sondern entstehen im Leser, im Betrachter des Bildes.

Zwischen den Zeilen schweben sie - magisch.



Ein Text, der so stringent ist,

dass er in sich selbst geschlossen ist.

Barbara Rett