Franziska und die Waschmaschine

Jury-Begründung und Laudatio

Und da hätte ich gedacht, dass der Text von einer Frau geschrieben wurde und der Franziska, der ihre Waschmaschine auf und davon rennt und sie mit ihrem dreckigen Wäscheberg zurücklässt, eine weibliche Autorin zugeschanzt, denn Wäschewaschen, Kuchenbacken, Suppenkochen gehören ja in die Domäne der Frauen. So war es zumindest einmal und ich habe vor kurzem erst in einem Roman, der Bestsellerautorin Ildiko von Kürthy von einem Sohn gelesen, der seine Mutter entsetzt anruft, weil er nicht weiß, wie er die Waschmaschine in seiner Studenten-WG bedienen muss und die Mutter geht nicht ran, weil sie gerade andere Sorgen hat. Aber nein, der 1983 in der Steiermark geborene und seit den Neunzigerjahren in Wien lebende Gert Baumgartner ist ein Mann und offenbar ein neues Talent des „ Literaturpreises Ohrenschmaus“, wo wir Juroren immer sehr froh über neue frische Stimmen sind. Sein liebster Filmstar ist David Hasselhoff, schreibt Gert Baumgartner und, dass er einmal in der Woche eine Radiosendung aufnimmt, in der auch mitredet, denn er interessiert sich für Stars, Film, Kino und Musik und hat nun einen Text geschrieben, der durch seine Sprache aufhorchen und uns beinahe in die Gefilde des phantastischen Realismus eindringen lässt. Geht es da doch um Franziska, die sich eine neue Waschmaschine kauft, weil ihre Wäsche dreckig ist, aber beim Anschluss im Badezimmer vergisst, die Sicherung herauszunehmen, worauf die Maschine gleich aus dem Fenster hüpft.

„Uje, uje!“, sagen wir da nur und beobachten Franziskas Wettlauf mit dem eigensinnigen Maschinending.

„Komm wieder nach Hause!“, fordert sie sie auf, aber die Maschine lacht nur und klescht, weil ja Augen-los gegen einen Baum.

„Lass mich in Ruhe!“, fordert sie Franziska auf und ihre Wege trennen sich, so dass Franziska nichts anderes über bleibt, als über ihr Leben nachzudenken und sich eine neue Waschmaschine zu kaufen, die ganz ruhig bleibt, so dass Franziska alle ihre Wäsche, zwanzig Hosen und zwanzig Hemden, waschen kann. Wenn das Leben mit seinen Problemen nur so einfach wäre. Ist es natürlich nicht, denn Franziska hat vergessen den Schlauch anzustecken, so dass erst eine kleine Überschwemmung weggewischt werden muss. Bis es zum Happy End kommt und alles wieder clean und sauber und alle glücklich sind! In kurzen knappen Sätzen führt uns Gert Baumgartner durch den fast surreal anmutenden Text in dem es mehrere überraschende Wendungen, von der zu Fleiß zu heiß gewaschenen Wäsche bis zu dem Haus, das die Waschmaschine findet, um dort fortan ihr neues offenbar wäscheloses Leben zu führen, gibt.

Eine spannende Welt in die uns Gert Baumgartners Text hineinführt, der sich vielleicht auch seine Wäsche selber wäscht, über den sich sehr viel nachdenken lässt.

Ich gratuliere wirklich sehr!

Eva Jancak