Jugend Innovativ: Neugier bringt frische Ideen

Von technischen Erfindungen bis zu digitalen Lernspielen

Das Bundes-Finale von Jugend Innovativ ist stets ein Festival schlauer Ideen. Eingereicht und gewertet wird in den Kategorien Design, Science, Young Entrepreneurs sowie Engineering – hier aufgrund der vielen Einreichungen seit einigen Jahren in zwei Teile: Maschinenbau/Mechatronik usw. einerseits sowie Elektrotechnik/Elektronik, Informations- & Kommunikations-, Bau- & Holz- sowie Werkstofftechnik, Lebensmitteltechnologien, Land- und Forstwirtschaft auf der anderen Seite. Dazu gibt es Sonderpreis-Kategorien: Sustainability der Raiffeisen Nachhaltigkeits-Initiative (seit zehn Jahren) sowie heuer neu: Digital Education der Innovationsstiftung für Bildung. Obwohl die aktuelle Regierung diese Stiftung finanziell sehr zusammengestrichen hat, wird es diesen Sonderpreis weiterhin geben, versicherte Christian Dorninger, Ministerialrat im Bildungsministerium am Rande der Preisverleihung dem Kinder-KURIER.

Im Herbst sind 431 Projekte mit 1435 beteiligten Jugendlichen in die 31. Runde dieses Bewerbs gestartet. Alle, die allein schon das Finale erreicht haben – sind Gewinner_innen.

Mehr noch als die Topplatzierungen bringen die Reisepreise zu internationalen Bewerben, u. a. der internationalen Erfindermesse – davon berichteten immer wieder Alumnis, vormalige erfolgreichen Teilnehmer_innen. Die Vernetzung, der Austausch mit jungen Innovativen aus aller Welt sind stets die bleibenden Erfahrungen.

Die Finalistinnen und Finalisten von Jugend Innovativ erhielten Geldpreise in Gesamthöhe von 40.500 Euro. Erstmals wurden in diesem Jahr im Rahmen des dreitägigen Bundesfinales, wo die Projekte auch für die Öffentlichkeit zu besichtigen waren, auch zwei Publikumspreise vergeben.