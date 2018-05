Kategorie Young Entrepreneurs: Vom Schul-3D-Drucker bis Rechnungs-App

Handlicher 3D-Schul-Drucker



1. Platz: HTL Ferlach: In einem Koffer samt einfacher Gebrauchsanleitung

3D-Druck ist (fast) allgegenwärtig. „In so mancher Schule steht allerdings so ein Drucker oft herum und wenn die einzige Lehrkraft, die den bedienen kann nicht da ist, ja dann...“, beginnen Laura Hasenbichler, Florian Brunner, Leo Angermann, Florian Scherr von der Ferlacher HTL (Kärnten) den Ausgangspunkt ihrer unternehmerischen Sieges-Idee zu beschreiben. Sie hatten sich in ihrem Projekt zum Ziel gesetzt, einen handlichen 3D-Drucker samt leicht verständlicher, fast selbsterklärender Gebrauchsanleitung zu produzieren.

Es gab verschiedene Phasen und unterschiedliche Modelle. Das nunmehr endgültige besteht aus einem Holzkoffer, in dem alle Teile drinnen sind, die mit wenigen Handgriffen aufgebaut werden können. Die meisten Metallteile sind sogenannte „B-Ware“, also weggeworfene Teile aus anderen Produktionen. „Wir wollten auch nachhaltig bauen, drum auch der Holzkoffer und das Filament (der „Draht“ mit dem gedruckt wird) ist aus Maisstärke.“

Die Gebrauchsanleitung enthält natürlich auch, worauf nach dem Aufbau geachtet werden muss – „dass die Kabel alle gut sitzen, der Riemen richtig gespannt ist und das Filament richtig nahgezogen wird, damit die Druckerdüsen nicht verstopft werden“.

Die vier Jugendlichen haben aber noch eine zweite Version gebaut – „einen Selbstbaukoffer, in dem alle Teile einzeln drinnen sind und noch nichts zusammengebaut ist“ – DIY – Do it Yourself boomt ja seit einigen Jahren voll.

Der Drucker, so die vier zum Kinder-KURIER, könnte in ungefähr vier Stunden auch so umgebaut/-programmiert werden, dass er mit dem zur Hälfte aus Holzabfällen bestehenden Filament des Science-Siegerprojekts vom Holztechnikum Kuchl drucken könnte.