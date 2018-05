Kategorie Design: Sport, Spiel und Soziales

Wohnliche Unterkunft

2. Platz: HTBL&VA Salzburg: Modulare Schlafplätze für Obdachlose

Etwas praktisches, das noch für einen sozialen Zweck und obendrein ansprechend gestaltet – das haben sich Laura Mudra und Gabriela Pranjić von der HTBL&VA Salzburg ausgedacht, dazu recherchiert, nicht zuletzt mit Betroffenen gesprochen, worauf’s ihnen ankäme und dann Modelle gebaut: Schlafplätze für Obdachlose. Und zwar solche, wo sie sich wohlfühlen können und doch nicht in eine, Großquartier untergebracht sind. Die von den beiden Inneneinrichtungs-Designerinnen – ein Zweig ihrer Schule, der übrigens leider nach zwei Durchgängen abgeschafft wurde – konzipierten kleinen Häuschen umfassen rund 4 m². Diese beinhalten einen Schlafplatz, der untertags auch zu einer Sitzfläche werden kann sowie Stauraum – „das war den obdachlosen, mit denen wir gesprochen haben, besonders wichtig“. Sanitärräume sind keine vorgesehen, „wir schlagen vor, dass diese Module in der Nähe anderer Einrichtungen, etwa im Garten von Obdachlosenheimen, aufgestellt werden. So können die Leute dort duschen und aufs Klo gehen.“ Die Module sind wie die bekannten „Tiny Houses“ auf einem Anhänger leicht zu transportieren und woanders aufzustellen.

Wichtig war den beiden Sozial-Designerinnen, dass die Bauweise nachhaltig, aber auch hochwertig ist, also Holz, Energie aus Solarzellen, die etwa einen Heizlüfter speisen, der sich sofort abstellt, wenn er zu überhitzen droht oder in Schräglage kommt. Die Lampe funktioniert mechanisch über Seilzug – ähnlich den Kurbel-Taschenlampen oder –radios. Damit die „Hütte“ für Obdachlose auch wohnlich wird, haben die beiden auch ein Stecksystem für einfache Regale erfunden – die Verbindungen kommen aus einem 3D-Drucker. Irgendwie verstehen die Schülerinnen ihre Module auch als eine Art Übergang vom Schlafen im Freien bis zum Wieder-Seßhaft werden und wollen auch nach der nun anstehenden Matura ihr Projekt weiter fortsetzen.

Schon im Vorjahr hatten die beiden – damals gemeinsam mit zwei Schulkollegen den dritten Platz in der Kategorie Design mit fünfeckigen Büro-Modulen gewonnen. Auch da war die Maxime: flexibel gestaltet, angenehm für die Benützer_innen, nachhaltig, weil ein Teil der Stromversorgung ebenfalls über Fotovoltaik-Panele am Dach kommen sollte und mit Naturmaterialen gedämmt Wände.