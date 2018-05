Sonderpreis Sustainability: Rohstoffe aus Abfall gewinnen

Wertvolles aus gefährlichem Abfall gewinnen

Anerkennungspreis: HTL Eisenstadt (Burgenland): Rotschlamm - Rohstoffquelle statt Gefahrenquelle

Vielleicht haben manche noch die (bewegten) Bilder im Kopf, als sich der Fluss Torna in Ungarn rotschlammig dahinwälzte. Im Herbst 2010 war in Ungarn das Becken eines Aluminiumwerkes mit giftigem Rotschlamm gebrochen. Mehr als eine halbe Million des giftigen Abfalls ergoss sich in den Fluss und die Böden.

„Dabei sind in diesem Rotschlamm noch viele wertvolle Metalle“, bedauerten Martin Mähr, Jan Csanyi von der HTL Eisenstadt und gingen daran, sich in einem Projekt zu überlegen, wie dieses Eisen, Aluminium, Titan, Kalzium und seltene Erze aus dem Rotschlamm gelöst, gewonnen und damit genutzt werden könnte. Außerdem, so die beiden Technik-Schüler, achteten sie darauf, möglichst wenig Chemikalien für diese Prozesse einzusetzen und geschlossene Kreisläufe bei ihren Verfahren zu schaffen. Es ging ihnen nicht „nur“ um die Technik, sondern um die Nachhaltigkeit.

Mit ihren Verfahren können mit der gleichen Menge an Energie und Ressourcen rund zehn Mal so viele Metalle gewonnen werden wie in bisher üblichen Produktionen.