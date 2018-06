Publikumspreise: Trinken für die Bienen und Wirtschaft spielen

Wirtschaft lernen

Der Publikumspreis bei den unter 18-Jährigen ging ebenfalls an ein Projekt aus Niederösterreich und wieder in der Kategorie Junges Unternehmertum. Für die VBS Mödling präsentierten Raphael Grain, Simon Gmeiner, Laurence Bertsch, Julian Tichy Raphael Grain, Simon Gmeiner, Laurence Bertsch und Julian Tichy „Junior Manager wir lernen Wirtschaft“. In ihrer Schule konnten sich Volksschulkinder an drei Tagen an Messeständen im Kaufen und Verkaufen üben. In einer leicht fasslichen Broschüre werden einige Grundbegriffe alltäglichen Wirtschaftens anschaulich erklärt. Dazu gibt es auch ein digitales Quiz.