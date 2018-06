Nachhaltigkeits-Alumnis: Vorreiter und Weiterführer

Der Zeit voraus

Aus diesem Anlass lud Jugend Initiativ „alte“ erfolgreiche Teilnehmer_innen dieses Sonderpreises zum diesjährigen, 31. Jugend-Innovativ-Finale ein. Ein paar Ex-Finalist_innen des Sonderpreises konnten sich Zeit freischaufeln. Eine davon war Stefanie Pöttinger. Sie stammt aus dem damals ersten „Goldmedaillen“-Projekt dieser Kategorie: „Cyanobakterien – Dünger aus der Luft“ (2009) war übrigens eine schul- und sogar bundesländer-übergreifende Arbeit: HTL Braunau (OÖ) und HLFS Ursprung (Höhere Land- und Forstwirtschaftliche Schule; Salzburg). Darüberhinaus gab es in dem Projekt Kooperationen mit der Fachhochschule Wels sowie der Akademie der Wissenschaften.

Die Ursprunger hatten die Idee für die neuartige Düngergewinnung, waren aber auf eine technische Apparatur angewiesen. Die Jugendlichen aus der Braunauer HTL bauten einen großen, grünen blubbernden Algenreaktor.

Die höheren Land- und ForstwirtschaftsschülerInnen hatten auf folgende Erkenntnis zurückgegriffen: Es gibt Mikroorganismen (Cyanobakterien, bekannter als Blaualgen), die den Stickstoff aus der Luft binden können. Diese bilden allerdings in der Regel Giftstoffe und sind obendrein unbeliebt, weil sie die Bildung von Algenblüten in Gewässern fördern. In letzter Zeit wurden jedoch vermehrt auch ungiftige Stämme entdeckt. Die Kooperationspartner der HTL bauten einen Reaktor. Da tauchte als Problem auf, wenn Luft mithilfe einer Pumpe in den Reaktor eingeblasen wird, werden die Zellverbindungen sozusagen „zerdrückt“. „Aber aus jedem Rückschlag haben wir gelernt, an einer neuen Lösung zu arbeiten und die war dann immer besser“, gewinnen die HTL’ler_innen unter Wortführerin Stefanie Pöttinger kurzfristigen, vorübergehenden Niederlagen gute Seiten ab. Dann wurde die Luft eingeperlt, sanft eingeblasen und stieg den ersten Strang von selber hoch, bevor sie in den gewundenen 30 Meter langen Schlauch weiterwanderte.

Was aus dem Projekt von vor zehn Jahren geworden ist? Stefanie Pöttinger: „Von meiner Seite leider nicht mehr sehr viel. Es hat sich jedoch gezeigt, dass wir der Zeit etwas voraus waren, denn mittlerweile gibt es viele Algenfarmen, die vor allem als Zukunfts-Energiequelle oder Nahrungsmittel verwendet werden“, so die damalige Mit-Klimaschutz-Award-Preisträgerin.

Sie selbst machte ihren Bachelor in Biotechnologie und studiert nun berufsbegleitend zur wissenschaftlichen Arbeit in einem Pharma-Unternehmen auf den Master in Unternehmensführung.