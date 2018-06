Kategorie Engineering II: Schlaue Trinkhilfe bis smarte Venensuche

Stinkt viel weniger, geht schneller und bringt mehr

3. Platz: HTL Wr. Neustadt (NÖ): Stallmiststreuer mit integrierter Scheibenegge

Martin Tritremmel, Schüler der HTL Wr. Neustadt (NÖ) kommt aus einer Landwirtsfamilie. „Wir haben rund 80 Tiere und der Vater hat einen neuen Acker gepachtet. Den wollte er mit Stallmist düngen. Das stinkt gewaltig. Und hat die Anrainer_innen wenig gefreut. „Du kannst den feuchten Mist aber nicht so leicht gleich in den Boden einarbeiten, das verpickt die Räder des Traktors.

Wozu lernt der Sohn, auftauchende Probleme technisch zu lösen? Der Jugendliche begann bei Landmaschinenherstellerfirmen zu recherchieren, was es auf dem Markt gibt, das in Betracht käme. Von allen möglichen Lösungen schaute er sich Vor- und Nachteile an und tüftelte an Optimierungen. Ergebnis: Ein Anhänger, der den aufgeschaufelten Stallmist auflockert, damit ein wenig trocknet, mit einer unten eingebauten Scheiben-Egge in den Boden einarbeitet, womit sich das Problem des Gestanks verflüchtigt. Und „nebenbei“ ist auf der Achse zwischen Traktor und Anhänger ein „Reifenpacker“ montiert, der sozusagen den beackerten mit Dung versetzten Boden stampft und wieder fester macht, damit nicht Wind oder Regen den landwirtschaftlichen Boden abtragen. „Stallmiststreuer mit integrierter Scheiben-Egge“ heißt die Erfindung, die dem Jugendlichen den dritten Platz in der Kategorie Engineering II einbrachte und – was sicher noch mehr Wert ist – die Einladung zur internationalen Erfindermesse nach Nürnberg.