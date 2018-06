Wie schmutziges Wasser mit Hilfe des Samens des Moringa-Baums zu Trinkwasser wird haben Jugendliche der HTL Braunau (OÖ) herausgefunden. Andere ersannen schulübergreifend eine Möglichkeit, auf (Thermo-)Papierrechnungen ganz zu verzichten. Das sind nur einige der Projekte, die es in diesem Schuljahr ins Finale von Jugend Innovativ geschafft und nicht einmal gewonnen haben. All diese und viele weitere Projekte entstehen in Schulen, auch wenn weit mehr Freizeit- als Schulstunden drinstecken. Selbst wenn viele der Projekte Abschlussarbeiten sind, haben die Jugendlichen weit mehr reingebuttert als für die allerbeste Note notwendig wäre!

Ob Jugend Innovativ, ob der mehrsprachige Redebewerb „SAG’S MULTI!“, ob, ob, ob... Tagtäglich beweisen Tausende Kinder und Jugendliche – sie lernen viel und gern – jenseits von Noten! #lernegerne nennt die Integrative Lernwerkstatt Brigittenau (ILB) ihre Aktion, bei der Kinder, aber auch Erwachsene posten, was sie alles gelernt haben, ohne je dafür eine Note bekommen zu haben.