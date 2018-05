Sonderpreis Digital Education: Umgebautes Akkordeon und Lerngames

Musik wird automatisch zu Noten



1. Platz: HTL Stadt Salzburg: Direkt von der Ziehharmonika in den Laptop

Was tun, wenn du eine Melodie hörst, sie nachspielen willst, es dafür aber keine Noten gibt? Nicht jede oder jeder kann nach Gehör ein Musikstück nachspielen.

Mit diesem Problem trat ein Akkordeonlehrer an seinen Schüler Markus Dygruber, weil er wusste, dass der im Hauptberuf die HTL in der Stadt Salzburg besucht. Dygruber und sein Kollege Fabian Weng tüftelten daher an einer Hard- und Software-Lösung, um gespielte Musik sofort in die „Griffschrift“ zu übersetzen, das ist eine spezielle Notation für die sogenannte „Steirische“, eine Ziehharmonika mit Knöpferln statt Tasten.

Dygruber begann mit sieben Jahren auf diesem Instrument zu spielen. Es hat übrigens nichts mit der Steiermark zu tun, erklärt er dem Kinder-KURIER, „es steht für ländlich im Allgemeinen“.

Er und sein Kompagnon ersannen eine Lösung, zerlegten dafür ein solches Akkordeon und bauten Sensoren und elektronische Bauteile ein. „Durch den Blasebalg ist in der Harmonika ja genug Platz“, erläutern sie, weshalb das Instrument dadurch fürs Musizieren nicht beeinträchtig wird.

Dann schrieben sie ein eigenes Programm, das die Ergebnisse der Messungen der Sensoren in Noten und Griffe übersetzt. Wenn der jugendliche Musiker spielt, kann via USB-Kabel die Melodie sofort auf den Laptop übertragen und in der „Griffschrift“ angezeigt werden.

Das Programm der beiden ermöglicht es aber auch, nachträglich noch Noten oder Griffe zu verändern. die Idee ist aber nicht, möglichst viele Ziehharmonikas umzubauen, sondern ein klassisches Schulungs- und Lerninstrument zu haben, dessen Verleih sie sich vorstellen können. Ihr Projekt, das sie in Lederhosen und Tracht vorstellten, nannten sie „iZiach“.