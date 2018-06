Kategorie Science: Vom Holz-3D-Druck bis Tragflügel-Enteisung

Ungiftige Hilfe gegen Vereisung

Anerkennungspreis: HTL Spengergasse ( Wien): Matallbeschuss mit Ultrakurz-Laser

Anleihe bei der Natur genommen haben Oliver Jakisch, Tobias Hinterberger, Tobias Böhm, Florian Kellner, Michael Schier von der HTL Spengergasse (Wien), sich also auf das Feld der Bionik begeben. Wenn der Effekt der Lotusblume technisch nachgebaut werden kann, um Oberflächen verschmutzungsfrei und wasserabweisend zu machen, wie steht’s dann um Vereisung? Das war der Ausgangspunkt für das wissenschaftliche Projekt des Quintetts. Und dabei geht’s nicht nur um eine theoretische Arbeit. Erkenntnisse daraus haben einen ungeheuren praktischen Nutzen: Flugzeuge können aufgrund von Vereisungen der Tragflügel oft erst verspätet starten – und die Klappen müssen mit einem teuren, chemischen Gemisch ent-eist werden.

Die Schüler aus Wien haben verschiedene Metalle – Aluminium, Stahl, Messing - mit speziellen Ultra-Kuru-Puls-Lasern „beschossen“, um die Oberflächen so winzig zu verändern, dass sie wasser- und auch eis-abweisend sind. In zweiwöchigen Versuchsreihen mit einer meteorologischen Station hat das schon ganz gut funktioniert. „Nun sind wir gerade in Gesprächen mit der AUA, dass wir das an Flugzeugen testen dürfen!“, freuen sich die Jugendlichen mehr als über den Anerkennungspreis. Wobei sie auch mit der Einladung zur Expo Science in Luxemburg im kommenden Jahr von der Jury belohnt wurden.