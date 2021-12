Acht Wiener Aufreger aus dem Jahr 2021 - und was aus ihnen wurde

Stute Ayana ist aus Spital zurück

Was Stute Ayana am 15. November widerfahren ist, ist für Pferde eigentlich ein Todesurteil. Als das Tier mit seinem Chef, dem Fiaker Wolfgang Fasching, am Stephansplatz auf Kundschaft wartete, sackte es plötzlich zusammen. Diagnose: Kreuzschlag. Das ist eine schmerzhafte Übersäuerung der Muskeln, von der sich Pferde selten erholen.

Doch Ayana hatte Glück: Sie wurde von der Pferderettung abgeholt und ins Tierkrankenhaus in der Donaustadt gebracht. Mittlerweile ist die Stute zurück in Faschings Stall mit seinen 16 anderen Pferden in Simmering. „Ayana ist schon lange wieder bei mir und springt auf der Koppel herum“, sagt Fasching auf Nachfrage.

Spuren habe der Kreuzschlag nicht hinterlassen: Spätfolgen seien keine zu verzeichnen. Dennoch schont Fasching Ayana noch: „Ich werde sie frühestens im März oder April einsetzen und das dann auch nur ein oder zwei Mal pro Woche.“

Der Zwischenfall mit Ayana war heuer nicht der einzige dieser Art: Zwei weitere Pferde brachen mitten in der Stadt zusammen und starben. All das heizte den Streit zwischen Fiakern und Tierschützern um die Arbeitsbedingungen der Pferde kräftig an. Für Erstere sind die Kutschenfahrten Tierquälerei, sie fordern ein Fiaker-Verbot. Zweitere streiten diesen Vorwurf ab und verweisen auf die lange Tradition der Branche und die Bedeutung für den Tourismus.

Hier lesen Sie die ursprüngliche Geschichte: