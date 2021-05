Die Rebellen vom Wilhelminenberg

Bürgerinitiativen müssen laut sein. Das liegt irgendwie in ihrer Natur. Doch kaum eine war in den vergangenen Jahren so laut wie die im Jahr 2017 gegründete Gruppe „Pro Wilhelminenberg 2030“ – kurz PWB 2030.

Mit Tausenden Mails, Hunderten Aussendungen und Internet-Postings sowie zahlreichen juristischen Mitteln kämpft die Initiative seit mittlerweile vier Jahren mit aller Kraft gegen ein Wohnbauprojekt in der Ottakringer Gallitzinstraße am Fuße des Wilhelminenbergs (siehe Karte unten). Am Freitag hat man wieder einen Anlauf genommen – und der Presse erneut sämtliche Kritikpunkte vorgetragen.