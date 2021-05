Favoritner Dorfbewohner gestalten einen Stadtteil mit

„Acker soll Acker bleiben.“ Der Meinung ist man im Rathaus trotz aller Bebauungspläne im Bezug auf die dörflichen Strukturen in Ober- und Unterlaa. In Rothneusiedl ist mit 10.000 Wohnungen dagegen ein Stadterweiterungsgebiet in der Dimension der Seestadt Aspern geplant.

Die Rahmenbedingungen für diese Vorhaben diskutierten Experten der Fachabteilungen für Flächenwidmung und Verkehr im Zuge des Bürgerbeteiligungsprozesses am Donnerstagnachmittag mit Anrainer-Vertretern.

Mit etlichen Wünschen, Vorschlägen und einem selbst gebastelten Modell vom Kurpark im Gepäck traten unter anderen die Initiative „Lebensraum Oberlaa“ sowie die Bürgerinitiative „Stopp Megacity Rothneusiedl“ in Dialog mit den Beamten.

Den Bürgern lagen dabei insbesondere die Bewahrung von Grünräumen, der Erhalt des alten Dorfcharakters oder auch Verbesserungen in puncto Mobilität am Herzen.