Oberlaaer erzielen bei neuen Wohntürmen Teilerfolg

Bei der Initiative „Lebensraum Oberlaa“ sorgte die städtische Website wienwirdwow, laut der an der Kuhtrift 150 Wohnungen in kaum reduzierten Wohntürmen sowie eine Park-&-Ride-Anlage mit 350 Stellplätzen realisiert würden, zunächst ebenfalls für Frustration. Mittlerweile aber sagt Sprecher Richard Stocker: „Das größte Problem war die schlechte Kommunikation.“

Nach „unzähligen Telefonaten“ mit dem Büro von Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) stünden die Gebäudehöhen endlich unmissverständlich fest. Demnach soll der in Hanglage am höchsten situierte Wohnturm 24 Meter und der am tiefsten Punkt geplante 29 Meter hoch sein.