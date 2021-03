Nach KURIER-Bericht: Ulli Sima stoppt Luftsteuer-Kontrollen

Mehrere Unternehmer, die ÖVP und der 6. Bezirk ärgerten sich im KURIER über dieses Vorgehen: In Zeiten von Corona, in denen Betriebe ohnehin zu kämpfen haben, sei eine Aktion scharf unangebracht, so der Tenor. Und: Die Behörde gehe bei den Kontrollen nicht gerade mit Fingerspitzengefühl vor.

Abgabe ausgesetzt

Sima hat für diese Kritik offensichtlich Verständnis - und pfeift jetzt die Behörde zurück. Zusätzlich werde den Unternehmern die Gebühr für die Zeit der Krise erlassen, so Sima.

"Auch rückwirkend werden die Abgaben nicht fällig", sagt die Stadträtin. Diese Regelung gelte allerdings nur für jene Betriebe, die tatsächlich geschlossen hatten oder haben - Lebensmittelgeschäfte sind also ausgenommen.

Fixiert werden soll das alles in der nächsten Sitzung des Gemeinderats. Sie findet am Mittwoch statt.