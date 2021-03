Schildbürgerstreich: Stadt Wien startete "Aktion scharf" bei Luftsteuer

Anderen in der Straße sei es ähnlich ergangen, erzählt er. Sogar die Schottenfeldkirche wurde aufgefordert, die Bewilligung für ihre Fahnenhalterungen zu schicken. Die Kirche gibt es seit 1787, auch die Halterungen sind mehrere Jahrzehnte alt.

Was Frömmel verstört: „In Zeiten von Corona, in denen man mit Verlusten kämpft, erwartet man sich Hilfe von der Stadt. Stattdessen kommt ein Brief, in dem mit Nachzahlungen gedroht wird.“

Kritik an "Paragrafenreitern"

Negative Erfahrungen mit der Wiener Verwaltung hat auch Haubenwirt Markus Artner gemacht - im Konkreten mit dem Magistratischen Bezirksamt für den 4. und 5. Bezirk.

Dort stieß man sich im Vorjahr direkt im Anschluss an Lockdown Nummer eins an den Pflanzentöpfen, die Artner vor sein Lokal in der Wiedner Floragasse gestellt hatte, um den Gastgarten atmosphärischer zu gestalten. Der Grund: Die kleinen Palmen standen nicht im, sondern neben dem Schanigarten - technisch gesehen zwar auf der Fahrbahn, praktisch beeinträchtigten sie den Verkehr an der breiten Gassenstelle aber nicht.

Weil er den öffentlichen Grund ohne Genehmigung benutzt hatte, erhielt Artner eine Anzeige. Worauf er die Strafe bezahlte - und die Palmen stehen ließ. Das wiederholte sich insgesamt 16-mal, in Summe machte die Strafe letztlich knapp 1.000 Euro aus.

Einlenken wollte der Gastronom trotzdem nicht: "Wir haben andere Sorgen: wir kämpfen ums Überleben. Und die größte Sorge eines Paragrafenreiters am Magistrat ist, ob ein Pflanzentopf auf öffentlichem Grund eine Genehmigung hat", poltert er.

"Unsensibles Vorgehen"

Die ÖVP Wien kritisiert das Vorgehen der MA 46 in Sachen Luftsteuer als „unsensibel“: „Die Unternehmen brauchen echte Hilfe, keine ausufernde Bürokratie“, sagt ÖVP-Klubchef Markus Wölbitsch im Gespräch mit dem KURIER.