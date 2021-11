Wieder Zwischenfall mit Fiakerpferd: Stute brach auf Stephansplatz zusammen

In der Wiener Innenstadt ist es am Montag erneut zu einem tragischen Vorfall mit einem Fiakerpferd gekommen: Am Vormittag ist die 6-jährige Stute Ayana plötzlich zusammengebrochen.

Dank einer zufällig vorbeikommenden Veterinärmedizin Studentin konnte das Tier vor Ort erstversorgt werden. "Ich habe dann sofort die Tierrettung gerufen", sagt Wolfgang Fasching, Chef des Simmeringer Unternehmens Fiakerbaron und Besitzer der Stute, im Gespräch mit dem KURIER.

Die Rettung rückte daraufhin mit einem Kran an, um das Pferd auf einen Transporter zu hieven und in die Pferdeklinik der veterinärmedizinischen Universität in der Donaustadt zu bringen. Dort wird es nun behandelt.

Corona-Opfer

Laut Fasching erlitt das Pferd einen Kreuzschlag. Dabei handelt es sich um eine Art Übersäuerung des Muskelapparats. Sie kann eintreten, wenn das Pferd zu wenig bewegt wurde.

Für Fasching ist die Stute ein Opfer der Corona-Maßnahmen: „Meine Pferde sind ohne die Touristen und Wien-Besucher einfach unterbeschäftigt. Obwohl die Tiere trotzdem in Bewegung gehalten werden, fehlt ihnen doch der gewohnte Einsatz als Fiaker-Pferde. Dadurch kann es zu so tragischen Vorfällen kommen.“

Appell an Stadtrat

Beim Verein gegen Tierfabriken sieht man das völlig anders: Es sei die Pflicht der Fiaker-Unternehmer, die Pferde in den Betrieben ausreichend zu bewegen, sodass es erst gar nicht zu Kreuzschlägen kommen kann, sagt Sprecher Georg Prinz zum KURIER.

"Wie viele Pferde müssen noch mitten in der Stadt zusammen brechen, bis der zuständige Tierschutzstadtrat Jürgen Czernohorszky von der SPÖ endlich handelt?", so Prinz.

Gemeint ist damit der Umstand, dass es heuer bereits zwei gravierende Zwischenfälle mit Fiakerpferden gab. Ein Pferd starb im Juli am Michaelerplatz an einem Kreuzschlag, ein weiteres verendete nach einem Aorta-Riss am Ring.