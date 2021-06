Mahnwache am Ring: Rote Grablichter für verendetes Fiakerpferd

Der VGT will diese Aussage nicht so stehen lassen. „Selbst wenn es ein Unfall gewesen sein soll, gehört das Pferd nicht in die Stadt. Es ist einfach nicht die richtige Umgebung für solche Tiere“, sagte Aktivistin Pia Balaka, die auch beim Abtransport des Pferdes dabei gewesen war.

Sie war extra zum Lokalaugenschein gekommen , als sie davon gehört hatte. Die Tradition des Kutschenpferdes in Wien sieht sie als überholt an: „Es gibt ja schon elektrische Kutschen. Aus denen könnte man eine neue Tradition machen.“