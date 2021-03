Innere Stadt will Fiaker vom Michaelerplatz verbannen

Kompromiss

Zuletzt zeichnete sich ein Kompromiss-Konzept ab, das dem Vernehmen nach auch schon von Sima abgesegnet worden ist. Demnach sollen von den insgesamt 14 Fiakern künftig jeweils zwei rechts und links vom Michaelertor stehen dürfen, die restlichen zehn sollen in die benachbarte Schauflergasse übersiedelt werden. Von dort aus können die Fuhrwerke nachrücken, wenn vor dem Tor ein Platz frei wird.

Doch auch gegen den Standort Schauflergasse liefen die Fiaker in der Vergangenheit bereits Sturm: So eine enge Gasse sei als Standplatz nicht geeignet. Die Autos würden viel zu nahe an den Tieren vorbeifahren.