Eine Tradition in Bedrängnis: So geht es mit den Fiakern weiter

Aufgeschoben bedeutet nicht aufgehoben.

Nachdem Bürgermeister Michael Ludwig ( SPÖ) am Samstag seine Gesprächsbereitschaft gegenüber den Fiakern bekräftigte, demonstrierten die Kutscherinnen und Kutscher am Dienstag zwar nicht am Rathausplatz. Ihre Forderungen bleiben aber aufrecht.

Forderungskatalog

Konkret verlangen sie, dass die Standplätze am Stephansplatz aufgestockt, die Plätze vom Michaelerplatz nicht in Seitengassen verlegt werden, oder auch, dass das Projekt Gummi-Hufbeschläge nicht weiter vorangetrieben wird.