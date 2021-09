UNESCO entscheidet bis Dezember über „Plan C“ für den Heumarkt

Der rote Landtagspräsident Ernst Woller, seines Zeichens auch Wiens Welterbe-Beauftragter, war in Paris. Das ist an sich noch keine Nachricht. Die Fotos, die er von dort gepostet hat, aber schon. Und was er dort gemacht hat, noch viel mehr.

Woller hat in Paris nämlich die Welterbe-Hüter der UNESCO getroffen. Für sie hatte er allerhand Neuigkeiten im Gepäck. Erstens: den „Plan C“ für das Heumarkt-Areal. In diesem ist festgelegt, wie die Fläche – nach vielen Umplanungen – letztlich bebaut werden soll.

Dass es so viele Umplanungen gab, liegt nicht zuletzt an der UNESCO. Diese sah den Charakter des historischen Zentrums durch den ursprünglich vorgesehenen Wohnturm bedroht und setzte Wien daher auf die Liste der bedrohten Welterbestätten.