Debatte: Welchen Wert hat das Welterbe?

Turm bei Tadsch Mahal

Wiens Zentrum stehe für eine „kontinuierliche städtische Entwicklung vom Mittelalter über den Barock bis zur Gründerzeit und in die frühe Moderne“, so Kühn. Die entscheidende Frage sei, ob man mit dieser Entwicklung breche (wie das mit dem Heumarkt neu der Fall wäre) oder die Kraft habe, sie in zeitgenössischer Form weiterzuführen. Kühn liefert auch einen anschaulichen Vergleich: „Wenn man ein Hochhaus wie das am Heumarkt hinter das Tadsch Mahal setzen würde, würden wir sagen: ,Die Inder haben nicht verstanden, wie man richtig neue Zeichen setzt‘.“

Ob Dresden damals das richtige Zeichen gesetzt hat? Als die UNESCO den Schnitt vollzog, war die Aufregung im offiziellen Deutschland groß. Von „politischer Blamage“ und einem „schwarzen Tag“ war die Rede. Die Bevölkerung sah (und sieht) das anders: Die Dresdner feierten zu Tausenden die Eröffnung der Brücke. Und in einer späteren Befragung konnten die 68 Prozent Zustimmung von einst sogar übertroffen werden.