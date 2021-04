Mariahilf legt sich bei Markthalle am Naschmark-Flohmarkt quer

Dem Naschmarkt stehen an beiden Enden große Veränderungen bevor. An dem einen, bei der Operngasse, soll ein neuer Gastro-Tempel das Novomatic-Forum ersetzen (mehr dazu lesen Sie hier). An dem anderen, wo sich der große Parkplatz befindet, sind die Pläne noch nicht so klar – aber dafür die Fronten zwischen den Parteien.

Auf der einen Seite stehen die Grünen (unterstützt von FPÖ und ÖVP), auf der anderen steht die SPÖ. Erstere haben im Wahlkampf einen Park mit großen Wasserflächen auf dem 10.000 Quadratmeter großen Parkplatz gefordert – und pochen weiter auf diese Idee. Um Stimmung dafür zu machen, schickten sie Mitte März Fragebögen an die Anrainer. Jetzt ist das Ergebnis da.