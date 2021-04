Grüne Umfrage zu Naschmarkt-Parkplatz: 80 Prozent gegen Markthalle

Auch die Auswirkungen auf das Stadtbild wurden abgefragt: "Die Bevölkerung in den angrenzenden Bezirken fürchtet eindeutig, dass eine Überdachung den Blick auf die großartige Architektur von Otto Wagner auf der Wienzeile verschandeln wird", sagt Vize-Bezirkschef Michi Reichelt. 70 Prozent sprechen sich in der Umfrage für ein "ungetrübtes Stadtbild" aus.

Weiteres Resultat: 60 Prozent der Befragten plädieren gegen Parkplätze auf dem Areal.

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass die Grünen ihre Pläne für den Bezirk in einer Umfrage abtesten. Auch zur Umgestaltung der Gumpendorfer Straße - das zweite große Streitthema in Mariahilf - schickten sie Fragebögen an die Anrainer.