Naschmarkt-Flohmarkt: Die Tandler sind wieder da

Von Magdalena Willert

Menschen schmökern durch feinste Geschirrsammlungen, schauen Schallplatte für Schallplatte durch, wühlen sich durch die Kleidertische und blättern in Büchern, die haufenweise in Bananenkisten geschlichtet sind. Es hat sich viel angesammelt, seit der Flohmarkt am Naschmarkt am 14. November 2020 zum vorerst letzten Mal seine Raritäten präsentierte.

Nach einer dreimonatigen Pause sind die Standler an diesem Samstag zurückgekehrt – und mit ihnen die Schnäppchenjäger und Bummler. Doch nicht in dem Ausmaß, das man hier normalerweise gewöhnt ist. Die Kapazitäten des Markts sind um einiges geschrumpft.