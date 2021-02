Der Flohmarkt beim Wiener Naschmarkt findet wieder statt

„Der Wiener Flohmarkt am Naschmarkt muss auch in diesen herausfordernden Zeiten für seine Kunden da sein, um die Versorgung der Bürger mit schönen Gebrauchs- und Antikwaren zu sichern“, sagt Amir Peyman, Vize-Obmann der Versand-, Internet- und Allgemeinhändler in der Wiener Wirtschaftskammer.

In Wien sind übrigens 480 befugte Altwarenhändler aktiv. 250 von ihnen betreiben ein eigenes Altwarengeschäft. Andere verkaufen vor allem auf Flohmärkten, aber auch im Internet.