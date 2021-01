Der Wiener Naschmarkt verhungert

Dieses Muster kennt man auch ein paar Meter weiter beim Fischviertel. „Manche Leute haben 15 Jahre lang nicht gekocht. Jetzt tun sie es wieder und decken sich bei uns ein“, sagt der Inhaber.

Social-Media-Aktion

Von dieser Dynamik haben auch die anderen Wiener Märkte profitiert. Nach einem kurzen Einbruch im März sei es mit der Frequenz „rapide bergauf“ gegangen, heißt es aus dem Marktamt.

Anstatt Lebensmittel im Supermarkt (also in geschlossenen Räumen) einzukaufen, wichen die Menschen auf den Markt aus. Außerdem erkannte so mancher, der im Homeoffice arbeitet, dass man auch unter der Woche auf dem Markt einkaufen kann (und nicht nur am Wochenende, wie das viele Familien machen). Das brachte zusätzlich Umsatz.