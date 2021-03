Naschmarkt: Ein Parkplatz lässt die Wogen hochgehen

In dieser Begrünung dürfte der Ursprung der grün-roten Querelen liegen, die nun einen (vorläufigen) Höhepunkt erreicht haben.

Vergangenen Freitag brachten die Mariahilfer Grünen einen Antrag im Bezirksparlament ein, wonach zur Umgestaltung des Naschmarkt-Parkplatzes „ein geeigneter Beteiligungsprozess mit allen relevanten Dialoggruppen“ durchzuführen sei.

Und zwar „ergebnisoffen“, wie es in dem Antrag wörtlich heißt. „Es soll keinerlei Vorgaben der Stadt Wien oder des Bezirks Mariahilf über die geplante spätere Gestaltung geben.“ Spannend ist das gleich in doppelter Hinsicht: Erstens, weil der Antrag von allen im Bezirksparlament vertretenen Parteien angenommen wurde – also auch von der SPÖ. (Die Grünen werten das als „eindeutiges Zeichen gegen die Pläne von Ulli Sima“.)

Und zweitens, weil bei dem Projekt ohnehin ein groß angelegter Beteiligungsprozess geplant ist. Laut Auskunft aus Simas Büro soll dieser in der zweiten April-Woche starten. Befragt werden dem Vernehmen nach alle Wienerinnen und Wiener, nicht nur die Bewohnerinnen und Bewohner des 4., 5. und 6. Bezirks.