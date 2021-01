Warum Wien (noch) keine Markthalle hat

Sima geht damit ein Thema an, dem sich auch die Opposition regelmäßig angenommen hat. 2014 gab es mehrere Versuche, die 1979 eröffnete und 2008 geschlossene Landstraßer Markthalle an der Invalidenstraße zu revitalisieren – der Investor fehlte.

2018 plädierte Sima gemeinsam mit dem grünen Märktesprecher Rüdiger Maresch für eine Markthalle am Nordbahnhofgelände – daraus wurde nichts. Und die ÖVP war im jüngsten Wahlkampf für eine Zwischennutzung der Stadthalle als Markthalle.

Wie also ist das Projekt einer offenen Markthalle am Naschmarkt-Vorplatz zu bewerten? Durchaus positiv, sagt WU-Professorin Monika Koller. Eine solche Markthalle entspreche heute dem „Zeitgeist“, sagt sie. Der Konsum erfolge emotionaler, für die, die im Grätzel wohnen, könne so eine offene Markthalle mit Gastro- und Handelsständen sogar zum „zweiten Wohnzimmer“ werden. Und für die Touristen ein Grund für einen Besuch.

Die Chancen stehen also gar nicht so schlecht, dass die Naschmarkt-Markthalle nicht das gleiche Schicksal erleiden muss wie so viele ihrer Vorgängerinnen.