Warum der Meidlinger Markt plötzlich der Beste ist

Markt mit Haube

Für Lebensmittel-Aficionados ist der Meidlinger Markt längst kein Geheimtipp mehr. Fleisch von Nuran, Käse von Anna (am Markt), Brot von Furat (aus dem Holzofen). Seit Dezember trägt der Meidlinger Markt auch Haube.

Da eröffnete Bauträger Hans Jörg Ulreich die Wirtschaft am Markt, Küchenchefin ist Heidi Ratzinger, die ob des Standorts anfangs durchaus ihre Zweifel hatte.

Denn der Meidlinger Markt war früher nicht gerade ein Aushängeschild. Man brachte ihn in Verbindung mit Dosenbier am Vormittag und mit Billigware.

Bis im Mai 2012 Christian Chvosta das „Milchbart“ eröffnete, ein Lokal mit Bar. Chvosta war „der erste Bobo am Markt“ (wie er selbst sagte). Und so mancher hat in seinem Lokal die Idee vom eigenen Stand geboren.

Seit Jänner 2019 ist Chvosta weg, sein Geist ist geblieben.

Jetzt ist der Meidlinger Markt ein Musterschüler. In der Fachgruppe Märkte in der Wiener Wirtschaftskammer wurde er jetzt sogar zum „Pilotmarkt“ auserkoren. Welche Initiative auch immer getestet wird, man schaut zunächst, ob sie in Meidling funktioniert.