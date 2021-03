Bald am Sonntag gemütlich auf den Wiener Märkten frühstücken

Standler euphorisch

Den Standlern am Schlingermarkt würde Papai damit eine Freude machen: „Das wäre das Beste“, sagt der Inhaber eines Kebab-Stands. Etwas skeptischer ist man bei „Feinkost am Schlingermarkt“ – einem der wenigen Stände mit angeschlossener Gastro. „Eigentlich keine schlechte Idee“, sagt die Verkäuferin. Aber: Für Märkte mit höherem Gastro-Anteil würde sich eine Sonntagsöffnung noch mehr anbieten. „Für den Karmelitermarkt ist das sicher etwas“, sagt sie. „Dort gibt es dieses bestimmte Flair. Aber vielleicht will man ja auch bei uns sonntags frühstücken.“

Am angesprochenen Karmelitermarkt ist man begeistert: Die Sonntagsöffnung brauche es „unbedingt“, sagt Isabel Mantl-Kaas. Sie serviert in ihrem „Kaas am Markt“ unter anderem Frühstück und Mittagsmenüs. „Die Lokale rundherum, die nicht zum Marktgebiet gehören, sind am Sonntag gut besucht. Der Bedarf ist da“, sagt sie.