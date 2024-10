Die Spitzenkandidaten der Landtagsparteien haben am Sonntagvormittag im Halbstundentakt ihre Stimmen bei der Vorarlberger Landtagswahl abgegeben. Nach Daniel Zadra (Grüne) um 9.00 Uhr folgte eine halbe Stunde später FPÖ-Spitzenkandidat Christof Bitschi. Beide gaben sich vor Medienvertretern zuversichtlich, Bitschi wollte "im Idealfall" sogar an der ÖVP und Landeshauptmann Markus Wallner vorbeiziehen. Dieser wählte um 10.00 Uhr in seiner Heimatgemeinde Frastanz.

Zadra war am Sonntag der Erste der Spitzenkandidaten, der sein Stimmkuvert einwarf. Er kam in Begleitung seiner Frau Johanna ins Wahllokal in der Volksschule Lustenau-Kirchdorf und zeigte sich vor den anwesenden Medienvertretern und -vertreterinnen für den Wahlausgang optimistisch. "Die Rahmenbedingungen, das wissen wir, sind alles andere als einfach. Aber wir haben die letzten zwei Wochen gekämpft um jede Stimme, für Klimaschutz, für Naturschutz, für ein soziales Miteinander. Und jetzt sind wir gespannt, wie das Ergebnis ausfällt", sagte Zadra.

Bitschi traf mit seiner Frau und seinem etwa einjährigen Sohn beim Vereinshaus Brand (Bezirk Bludenz) ein, dem einzigen Wahllokal in seiner Heimatgemeinde. Man gehe mit viel Rückenwind von der Nationalratswahl in Wien in diesen Sonntag, sagte Bischi. "Wir erhoffen uns ein historisches Ergebnis für Vorarlberg", so der FPÖ-Spitzenkandidat. Sein Ziel sei es, so nah wie möglich an die ÖVP heranzukommen "und im Idealfall vorbeizuziehen".