Landtagswahl Vorarlberg 2024: So sieht die Wählerstromanalyse aus

Finden Sie in der Grafik heraus, wie sich das Wahlverhalten der Vorarlberger seit der letzten Landtagswahl verändert hat. Die Wählerstromanalyse zeigt Ihnen, welche Parteien bei der Landtagswahl 2024 verglichen mit der Wahl 2019 die meisten Wähler in Vorarlberg verloren und welche am meisten Wähler gewonnen haben. Gleichzeitig können Sie auch auf einen Blick nachvollziehen, zu welchen Parteien es die Wähler stattdessen gezogen hat.

Wählerstromanalyse Landtagswahl Vorarlberg 2024