Landtagswahl Vorarlberg 2024 Ergebnisse: So haben die Gemeinden gewählt

Die ersten Ergebnisse und die Hochrechnung der Landtagswahl Vorarlberg im Jahr 2024 für die 96 Gemeinden des Bundeslands sind da. Entdecken Sie in den interaktiven Grafiken, wie die Parteien in Ihrer Gemeinde abgeschnitten haben. Welche Partei hat am meisten verglichen mit der letzten Wahl verloren? Welche Partei geht als große Gewinnerin aus dieser Landtagswahl hervor?

Wahlergebnisse der Vorarlberger Gemeinden bei der Landtagswahl 2024