Landtagswahl Vorarlberg 2024: Wahlergebnis und Hochrechnung

Die ersten Ergebnisse und die Hochrechnung der Landtagswahl Vorarlberg im Jahr 2024 sind da. Entdecken Sie in den interaktiven Grafiken, wie die Parteien abgeschnitten haben. Welche Partei hat am meisten verglichen mit der letzten Wahl verloren? Welche Partei geht als große Gewinnerin aus dieser Landtagswahl hervor?

Das interaktive Balkendiagramm zur Landtagswahl Vorarlberg 2024 erlaubt es Ihnen, sich die Wahlergebnisse für jede Partei ganz im Detail anzusehen. Die Reihung erfolgt von der meistgewählten zur am wenigsten gewählten Partei. Sie können zwischen den folgenden Ansichten wechseln:

Mandatsverteilung bei der Vorarlberg-Wahl 2024

Sie können in der Grafik zur Mandatsverteilung Parteien an- und abwählen indem Sie auf die Parteinamen tippen oder klicken. So können Sie sehen, welche Koalitionsvarianten nach der Landtagswahl 2024 eine Mehrheit im Vorarlberger Landtag hätten.