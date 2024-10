Vorarlberg: Die Motive der Wählerinnnen und Wähler

Eine eindeutige Präferenz, mit wem die ÖVP in Zukunft koalieren möge, ist unter ihrer Wählerschaft nicht auszumachen. Am meisten Zustimmung gab es hierbei noch für die NEOS (35 Prozent). Es folgten die Grünen mit 31 Prozent, die SPÖ (30) und erst dann die FPÖ (26). Umgekehrt ist die Sache bei freiheitlichen Wählern klar: 59 Prozent wollen eine schwarz-blaue Landesregierung. Je 17 Prozent votierten für einen Zusammenarbeit mit SPÖ oder NEOS. Bei den Grünen wünschen sich 55 Prozent eine weitere Koalition mit der ÖVP, der gleiche Wert wie bei den NEOS. Bei der SPÖ sagten das 53 Prozent.

Der Blick der Vorarlbergerinnen und Vorarlberger auf die Entwicklung ihres Bundeslandes hat sich in den vergangen fünf Jahren dramatisch verschlechtert. 38 Prozent der Befragten sahen eine negative Entwicklung. Im Vergleich zur letzten Landtagswahl 2019 hat sich dieser Anteil mehr als verdoppelt. Damals nahmen 16 Prozent eine Verschlechterung wahr. In Vorarlberg war die Einschätzung aber deutlich besser als zuletzt auf Bundesebene.

57 Prozent sahen bei der ORF-Wahlbefragung zur Nationalratswahl 2024 eine schlechte Entwicklung Österreichs. 13 Prozent hatten eine positive Sicht, 26 Prozent empfanden keine Veränderung. Hingegen bewerteten 25 Prozent der Vorarlberger die Entwicklung der letzten Jahre positiv, 33 Prozent neutral. 2019 waren es noch 36 bzw. 45 Prozent gewesen.

In dieser Frage gab es deutliche Unterschiede zwischen den Altersgruppen. Von den Menschen bis 34 Jahre bemerkten 26 Prozent eine gute Entwicklung (39 Prozent negativ). In der Gruppe 35 bis 59 taten das nur 17 Prozent (48 negativ), in jener 60 plus dagegen 33 Prozent (26).