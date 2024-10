Vorarlbergwahl: Ärger über schwarzes „Märchen“

In der ÖVP war man etwa trotz Verlusten in Feierlaune, Erleichterung lag in der Parteizentrale im Raum. Ein krasser Gegensatz zu 2019, als man bei den Schwarzen zu Tode betrübt gewesen war, obwohl man leicht zugelegt hatte. Damals träumten einige von der Rückeroberung der Absoluten, nachdem große Verluste der FPÖ nach dem Ibiza-Skandal absehbaren waren und letztlich auch eingetreten sind.

Am Sonntag war den bereits versammelten ÖVP-Spitzenfunktionären in der Landesgeschäftsstelle in Bregenz jedenfalls die Freude ins Gesicht geschrieben. „Besser als erwartet“, sagte Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher – und das strahlend.